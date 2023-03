Brand door dakwerkzaamheden in huis aan Noordweg

Honderden kinderen trappen Wielepet­cross af

De kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen De Ouverture en Rehoboth in Naaldwijk gaven vrijdagochtend het goed voorbeeld voor de rest van de Wielepetcross, vrijdag in zaterdag in en rondom sporthal De Wielepet in Monster. Ze namen maar liefst 37.000 euro mee voor het goede doel tijdens de grote spinningmarathon.