Brand in uitgaanscentrum Teejater, 500 feestgangers zonder jas op straat

Ze racete met 170 km/u over A4, ramde politieau­to's en sloeg over de kop, toch gaat Delftse mogelijk vrijuit

Met snelheden van 170 kilometer per uur over de A4, twee beschadigde politieauto's en zonder geldig rijbewijs met een gestolen auto op zijn kop belanden in een droge gracht in Delft. In minder dan 20 minuten tijd wist de 25-jarige Sissi W. uit Delft dit voor elkaar te krijgen. Toch eiste het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bij de Haagse rechtbank geen straf tegen de Delftse.

10 februari