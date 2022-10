Brand in woning aan Wateringseweg in Poeldijk

Het is niet duidelijk waardoor de wasmachine rond vijf uur vanmiddag in brand vloog. Twee oudere bewoners van het huis werden bij het naastgelegen bedrijf nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze mogelijk rook zouden hebben ingeademd. Doordat de brandweer snel kon optreden, is de schade die de brand heeft aangericht beperkt gebleven. De woning is geventileerd door de brandweer en niemand raakte gewond.