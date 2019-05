Brand Molenstraat: Mochten hier acht mensen wonen?

Glasscherven

De arm van het gelukskatje van het Japanse restaurant Fujisan in de Molenstraat in Naaldwijk zwaait nog vrolijk. Het is de enige beweging die op deze maandagochtend te zien is in de panden die afgelopen weekend werden getroffen door een grote brand. Binnen op de vloer liggen glasscherven en in het plafond zit een groot gat. Het gevolg van bluswerkzaamheden. ‘Ivm brandschade zijn wij tijdelijk gesloten!!!’, staat met viltstift geschreven op een A4tje dat op de voordeur hangt. De deur is afgesloten met een blauwe politiezegel.



Later die middag zullen brandweer en politie onderzoek doen naar de oorzaak van de brand, die in de nacht van zaterdag op zondag uitbrak in de Molenstraat.