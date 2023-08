Brand op terrein Westerhonk aangestoken, nog niemand aangehouden

Veel bewoners willen aan de slag met groenonder­houd in hun buurt: ‘Elke keer een stukje groener’

Steeds meer Westlanders willen het openbaar groen in hun buurt adopteren en het onderhoud gezamenlijk uitvoeren. Die indruk heeft ook Westland Verstandig op basis van gesprekken met veel individuele bewoners. Daarvoor is wel de hulp van de gemeente Westland nodig, meent de grootste politieke partij van Westland. De partij wil de vergroening op eigen wijze een zetje in de goede richting geven.