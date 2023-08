Brand slaat over van buiten naar gebouw op terrein 's Heeren Loo

Delfland stopt met inspectie droogtege­voe­li­ge dijken

Het hoogheemraadschap van Delfland is vrijdag gestopt met de inspecties van droogtegevoelige dijken in hun werkgebied tussen Den Haag en Rotterdam. De dijken liggen er volgens het schap goed bij. Nu het niet meer zo droog is, is het niet langer nodig om ze extra in de gaten te houden.