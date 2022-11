Brandje bij FloraHolland in Honselersdijk

Topjaar voor vakantie­par­ken, van Pasen tot en met de herfst

Vakantieparken en campings in Westland en de directe omgeving beleven een absoluut topjaar. Aan het eind van het toeristenseizoen luidt de conclusie dat de bezettingsgraad in 2022 hoger is dan ooit tevoren. Als kers op de taart is het ook aan het eind van de herfstvakantie nog heel druk.

29 oktober