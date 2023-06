Brandje in vrachtwagen, chauffeur blust zelf het vuur

Geheime opnames leiden tot extra raadsverga­de­ring: wethouder Rombout wéér op het matje geroepen

Als je zelf deel van het gesprek uitmaakt is het niet verboden om ongevraagd dat gesprek op te nemen, maar netjes is het niet. Niettemin zijn de geheime opnames van gesprekken tussen wethouder Barend Rombout en de stichting sociaal cultureel centrum De Leuningjes in Poeldijk de aanleiding tot een extra raadsvergadering. Over evenementenlocatie de Veiling, de verhuizing van de lokale omroep WOS daar naartoe, een asbestsanering, een schadeclaim van drie ton en de tweede Berkenflat.