Brandweer blust met behulp van hoogwerker schoorsteenbrand in Naaldwijk

Fotograaf Aad (84) wil zijn camera nog lang niet opbergen: ‘Mijn enthousias­me houdt me jong’

Aad van der Knaap uit Schipluiden mag dan 84 jaar oud zijn, hij is nog net zo scherp als de plaatjes die hij wekelijks voor deze site schiet. Nu het amateurvoetbal weer uit haar winterslaap komt, is de kans dat u de bedreven sportfotograaf bij uw club langs de lijn tegenkomt groter dan ooit. Wat drijft de immer goedlachse pensionado en vooral: wat is zijn geheim voor een topfoto?

22 januari