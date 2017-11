Brandweer en Dunea slaan de handen ineen voor veiliger duingebied

Droogte

Een woordvoerder van de brandweer legt uit dat het duingebied extra aandacht vraagt van de kazernes in Monster, Scheveningen en Wassenaar. ,,In het verleden is al meerdere keren sprake is geweest van de hoogste codering in verband met droogte. De brandweer wordt zo goed mogelijk voorbereid om in geval van nood toch goed en snel te kunnen handelen in dit gebied, wat minder goed bereikbaar is.''