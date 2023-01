Brandweer Haaglanden zet grote brand in scène

Gaat Theo Verbeek na zoon Dennis ook zijn kleinzoons trainen? ‘Zodra ze balletje kunnen trappen’

Westlandiaan Dennis Verbeek (31) wordt al enige jaren getraind door zijn vader Theo (59). Sinds hij de middenvelder van het zaterdagteam vader van tweeling Otis en Aiden is geworden, is de band met zijn eigen vader sterker geworden en wordt er in huize Verbeek nóg meer over voetbal gepraat.

24 januari