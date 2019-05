Brandweer redt baby bij brand in uitgaanscentrum Naaldwijk

Burgemees­ter gaat racen over Dijkweg aanpakken

11 mei De Westlandse burgemeester Bouke Arends vindt het een ‘zorgwekkende ontwikkeling‘ dat snelle auto’s in de nachtelijke uren over de Dijkweg in Honselersdijk racen en gaat in gesprek met buurtbewoners, de politie en ook evenementenlocatie Luna Events in Honselersdijk.