Breaking Bad in Westland: Van 'onschuldige wiet' naar het echt zware spul

Nieuw hoofdstuk in verhaal corruptie­schan­daal douane

10:45 De zaak rond het corruptieschandaal bij de douane in de Rotterdamse haven krijgt er weer een hoofdstuk bij. Binnenkort zitten de veroordeelde douanier Gerrit G. (58) en de drugscriminelen René F. (52) en Dennis van den B. (48) opnieuw in het verdachtenbankje, maar dan bij het gerechtshof. De mannen zijn tegen hun straf in hoger beroep gegaan.