Breicafé De Vlietwoning: elk werkstuk draagt bij aan het goede doel

Toch woningen in Florage­bied: ‘Er moeten huizen komen bij het World Horti Center’

Een lightrailverbinding en 2500 nieuwe woningen in het Floragebied lijken verder weg dan ooit nu de provincie Zuid-Holland opnieuw heeft aangegeven daar niets van te willen weten. Maar huizen voor studenten, starters, arbeidsmigranten en andere doelgroepen staan nog steeds in de planning op het terrein van 10 hectare naast het World Horti Center in Naaldwijk.

