Brexit bedreigt knap staaltje Hollandse handelsgeest

Maandag 12.30 uur. Hoek van Holland Leeds, Glasgow, Manchester. Het is alsof je je in een levensgroot Engels Monopoly-spel bevindt: aan het plafond van de loods van Daily Fresh Logistics hangen witte bordjes met plaatsnamen uit het Verenigd Koninkrijk. Maar in plaats van huizen en hotels, bouw je er met pallets. Elke 'Monopolystraat' wordt langzaam volgebouwd met producten. Tomaten, paprika's, bloemen, uien. Alles staat op stapels onder het bordje met de juiste eindbestemming. Te wachten op de grote oversteek.