Brexit? Geen trending topic bij Tuinbouw Jongeren Westland

Ja, er zitten 'veel jongens' bij Tuinbouw Jongeren Westland (TJW) die handel drijven met Engeland, maar toch is de brexit geen trending topic. Bij TJW, een kennis- en netwerkclub voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar die werkzaam zijn in de glastuinbouwsector, worden maandelijks thema-avonden gehouden. Belichting in de kas is één van de onderwerpen die op de agenda staat, maar de brexit heeft daarop nog altijd geen plek veroverd.



Volgens Leander van Onselen (26), algemeen bestuurslid bij TJW, is het vooral onzekerheid rondom de brexit die heerst onder de jongeren. Onzekerheid die ervoor zorgt dat een thema-avond over de brexit vooral zal uitmonden in een speculatieavond. Niemand weet wat er gaat gebeuren. ,,Die onzekerheid is inmiddels omgeslagen in frustratie.''