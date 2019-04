Broedende zwaan met verf besmeurd in Poeldijk

Auto en fiets in brand gestoken in Wateringen en Den Haag

9:39 Een geparkeerde auto is vannacht rond 02.30 uur in vlammen opgegaan aan de Van Catshuysenstraat in Wateringen. Zo'n twee uur eerder werd een fiets in brand gestoken voor een portiek aan de Maartensdijklaan in de wijk Morgenstond in Den Haag.