Broers blijven in cel op verdenking van witwassen 2,5 miljoen euro: ‘FIOD is niet op zoek naar de waarheid’

Rechtszaak Monsterse kinderen kunnen van witwassen verdachte moeder weer in armen sluiten: ‘Zij hebben mij nodig’

2 september De drie kinderen van Angelique S. kunnen na drie maanden hun moeder weer in de armen sluiten. De Monsterse, wonend aan de Madeweg, is met haar man Fouad E. verdachte in een groot witwasonderzoek. S. mag haar strafzaak in vrijheid afwachten, haar man en zijn broer Khaled blijven wel langer vastzitten.