‘Brommert’ is alles voor Jos: ‘Klanten zijn zuiniger op hun brommer dan op hun eigen vrouw’

Bij aankomst in die Brommer­schuur blijkt dat eigenaar Jos van der Voet ‘even weg’ is. Hij mag dan een interview hebben, hij heeft iets veel leukers te doen: ‘testpiloot’ zijn. Lees: ritjes maken op de oldtimers van klanten die hij momenteel onder zijn vleugels heeft.



Frank, zijn ‘derde hand’, toont wat hij de ‘man cave’ noemt. Daar doe je een stap terug in de tijd. Er komt muziek uit de jukebox, neonlampen verlichten de ruimte en uit een wandautomaat zijn Caballero sigaretten te krijgen. ,,Jos was liever in een ander tijdperk geboren, zoals je ziet. Alles hier is gedateerd. Het kookstel is het enige moderne: elektrisch”, zegt hij grappend.



Op dat moment scheurt Van der Voet op een groene Kreidler zijn zaak binnen. Heeft hij gehoord wat er over hem werd gezegd? Nee, door het geluid van de ronkende motor is dat onmogelijk. ,,Dit is echt knallen! Wanneer je denkt: dit is het dan, geeft-ie nog meer. Op een gegeven moment reed ik 110.” Dit is alleen leuk op het circuit, vervolgt de van oorsprong ‘Poeleker’. ,,Zo getuned is dit monster.”