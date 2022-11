Broodje gebrande tomaat en compote van aubergine: De Bongaard wordt een ‘stadslunchzaak’ in een dorp

Toch sneller internet via glasvezel in buitenge­bied Westland: ‘Wat je belooft moet je doen’

Tientallen tuinders en andere bewoners van het buitengebied in Westland en Midden-Delfland krijgen binnen twee jaar toch sneller internet via het glasvezelnetwerk. Aanbieder Delta Fiber Nederland moet dit netwerk van de rechter toch gaan aanleggen. Dat was in eerste instantie ook beloofd, maar de kabelaar kwam daar op terug omdat het veel te duur zou worden.

24 november