Bruiloftsgast bespuugt beveiligingsbeambte nadat Lamborghini crasht, verhuurder doodziek van incident

Een peperdure Lamborghini Huracan van een Utrechtse verhuurder, die onderdeel was van een trouwstoet, is vannacht in botsing geraakt met een busje op de kruising van de Pettendijk en de Lange Kruisweg in Maasdijk. Na de botsing liep het zodanig uit de hand dat een 30-jarige beveiligingsbeambte van het busje werd aangevallen en meerdere keren in haar gezicht werd gespuugd.

Volgens omstanders kwam de Lamborghini op hoge snelheid het kruispunt opgereden. Op de kruising kwam de wagen in botsing met een busje en crashte vervolgens tegen een verkeerspaal. Een ruzie volgde waarbij een van de deelnemers van de trouwstoet de inzittende van het beveiligingsbusje in het gezicht spuugde en haar te lijf ging.



De politie heeft direct een 23-jarige man uit Zaltbommel aangehouden en beide auto’s zijn voor onderzoek in beslag genomen. ,,De verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord”, laat de politie weten. ,,De 30-jarige vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gegaan.”

De Lamborghini bleek van een huurbedrijf. De kruising werd tijdelijk afgezet. De verkeerspolitie doet samen met de Verkeers Ongevallen Analyse onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Tranen

De eigenaar van het verhuurbedrijf van de witte Lamborghini is er flink ziek van. ,,Goedemorgen? Laat dat ‘goede’ maar weg! De telefoon hier staat roodgloeiend. Deze auto was pas driekwart jaar oud. Toen ik hoorde wat er was gebeurd, sprongen de tranen in mijn ogen”, zegt Dolf Meijers van Meijers Autobedrijf in Utrecht.

Volgens Meijers is de zeldzame en gloednieuwe Lamborghini verhuurd aan een bruidspaar dat gisteren een feest hield. Toen een medewerker naar de feestlocatie kwam om de auto weer op te halen, bleek het voertuig ergens verderop tegen een lantaarnpaal te zijn gecrasht, na een botsing met een beveiligingsbusje op de kruising van de Pettendijk en de Lange Kruisweg in Maasdijk. ,,Wie de auto bestuurde, weten we niet”, aldus Meijers. ,,Maar deze meneer zat in ieder geval heel erg fout. Hij heeft veel te hard gereden en hij had moeten stoppen op het kruispunt, dan was dit allemaal niet gebeurd.”

Borg

De borg, 4500 euro, is het bruidspaar in ieder geval kwijt, zegt Meijers. Verder zal het een zaak zijn van de verzekering van het autobedrijf. ,,Wel wordt het nog een ding om uit te zoeken wie er achter het stuur heeft gezeten. Want alleen de personen die het huurcontract hebben getekend, zijn gerechtigd om er in te rijden.”