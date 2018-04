Brutale dieven stelen 15.000 euro aan zonnebrillen in Naaldwijk

Op dinsdag 13 maart rond half 3 ’s nachts sloegen twee mannen in anderhalve minuut hun slag in de brillenwinkel. Op bewakingsbeelden is te zien dat de twee door de Prins Bernardstraat kwamen aanlopen. Eén van hen droeg een grote steen, waarmee ze de winkelruit ingooiden. Door het gat dat daardoor ontstond, konden de twee inbrekers de winkel inkomen.



Ze hadden twee vuilniszakken mee en grepen alle zonnebrillen waar ze bij konden. Een hele wand met dure zonnebrillen werd leeggeroofd. Met hun buit vluchtten de twee richting de Prins Bernardstraat.



De politie is op zoek naar getuigen. Ze zijn dan wel goed vermomd - ze hadden hun gezicht afgedekt - maar misschien dat ze herkend kunnen worden aan hun opvallende schoeisel. Ook denkt de politie dat er een derde verdachte is betrokken bij de zaak, omdat de inbrekers waarschijnlijk in een auto konden wegkomen uit het centrum van Naaldwijk.