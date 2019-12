Buitenplaats Ockenburgh krijgt 30.000 euro van Kuiper Fonds

Delftenaar Tijn hangt nieuw plaatsnaam­bord op: Geen Heenweg, maar Terugweg

8:11 Al jaren rijdt Tijn Noordenbos vrijwel elke week een keer vanuit zijn woonplaats Delft over de Maasdijk naar het strand van Vlugtenburg in ’s-Gravenzande. Steeds als hij op weg naar huis weer langs Heenweg komt, denkt hij: ‘dit klopt niet’. Daarom heeft hij maandag een plaatsnaambord met daarop Terugweg, gemeente Westland, opgehangen. Helaas voor de Delftenaar is het alweer verwijderd.