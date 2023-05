Burgemeester Arends legt drie tegels tegen zinloos geweld, in navolging van voorganger Wil van den Bos Czn

Restaurant van The Vineyard gaat open: ‘Zinvol en leuk werk voor deelnemers van dagbeste­ding’

Tijdens het Proef & Zie evenement in november vorig jaar heeft Westland al even kennis kunnen maken met The Vineyard in het voormalige themapark De Westlandse Druif in Monster, maar nu gaat het restaurant in het pand écht open. Vanaf woensdag kan iedereen er terecht. Mensen van Adore Dagbesteding helpen mee met de bediening.