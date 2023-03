Burgemeester Arends sluit horecagelegenheid Luna Events voor een maand

‘Schakel alsje­blieft geen bureau in om bezwaar te maken tegen de WOZ-waar­de’

De gemeente Westland roept inwoners die het niet eens zijn met de WOZ-waarde van hun woning of pand op om zelf contact op te nemen met de gemeente Westland in plaats van daar een bureau voor in te schakelen. Deze WOZ-cowboys hebben volgens wethouder Ben van der Stee (Westland Verstandig, financiën) de gemeente Westland vorig jaar 45.000 euro ontfutseld.