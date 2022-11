Burgemeester Arends zit straks gewoon voor de tv: ‘Niet meer zeuren, gewoon WK-voetbal kijken’

Met video Oekraïense vluchtelin­ge komt triest en eenzaam aan haar einde in een sloot

De Oekraïense vluchtelingengemeenschap in De Lier verkeert in rouw. Het stoffelijk overschot van een oudere medebewoner van het complex met 48 mobiele woningen is woensdagochtend in een nabije sloot aangetroffen. Ze was eenzaam, verdrietig en kampte met heimwee naar haar door oorlog geteisterde geboorteland, vertelt een medebewoner.

