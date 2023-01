Burgemeester blikt na 11 dagen terug op oud en nieuw: ‘Politie werd het werken onmogelijk gemaakt’

Gemeente en Arcade ‘puzzelen’ over nieuwe woningen in Monster: ‘Op korte termijn overeen­stem­ming’

De gemeente Westland en woningcorporatie Arcade zijn in overleg en aan het puzzelen om tot overeenstemming te komen over het plan voor de bouw van nieuwe huizen op de locatie van het voormalige gemeentehuis in Monster. De bedoeling is dat er circa veertig huurappartementen verrijzen op het al jaren braakliggende terrein in het centrum.

12 januari