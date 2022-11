Burgemeester en wethouder Varekamp bezoeken bedrijven: ‘Belangrijk om ondernemers in zonnetje te zetten’

Burgemeester Bouke Arends en wethouder Pieter Varekamp (VVD) hebben samen met MKB Westland een bezoek gebracht aan The City in ’s-Gravenzande en Wubben Chan Architecten in Naaldwijk.

Het bezoek was in het kader van de jaarlijkse Dag van de Ondernemer, waarbij ondernemers wereldwijd in het zonnetje worden gezet.

In een ondernemende gemeente als Westland zegt het gemeentebestuur veel waarde te hechten aan bedrijfsbezoeken. In dit geval kregen de bezoekers een kijkje in twee compleet verschillende keukens. Bij The City in ’s-Gravenzande stond een rondleiding op het programma, waarbij burgemeester Arends en wethouder Varekamp een selectie kregen voorgeschoteld van groepsactiviteiten die in de voormalige tennishal gedaan kunnen worden. Dat varieert van lasergamen tot bowlen en een echte ‘virtual reality (VR-) experience’.

Innovatie

Bij Wubben Chan kregen de toehoorders een presentatie over aan welke vooruitstrevende ontwerpen het bureau zowel binnen als buiten Westland werkt. ,,Ondernemen zit Westlanders in het bloed”, weet wethouder Varekamp. ,,Dat is goed om te zien en goed voor de innovatie en de werkgelegenheid in Westland. Juist daarom is het extra belangrijk om ondernemers in het zonnetje te zetten.”

De Dag van de Ondernemer wordt gehouden in het kader van de Global Entrepreneurship Week, een wereldwijd initiatief ter promotie van het ondernemerschap. In meer dan 150 landen staat in de derde week van november het ondernemerschap centraal en worden ondernemers in de schijnwerpers gezet.