Burgemeester klaar met overlast feestlocatie Luna Events: boetes en deur dicht als het weer mis gaat

Lachgas en geschreeuw in voorheen idyllische buurt: ‘Kennissen noemen onze straat al een achter­buurt’

Vrijstaande woningen, witgepleisterde voorgevels, een aangeharkte voortuin en vaarwater voor de deur. Iedereen zou wel op deze prachtige plek in het buitengebied willen wonen. Iedereen? Volgens de bewoners wordt de idylle al langere tijd verstoord door extreme overlast van een groot horecabedrijf. ,,Het is hier niet veilig. Kennissen zeggen zelfs dat ik in een achterbuurt woon.”

21 april