Burgemeester van Westland heeft het licht gezien en komt uit zijn ivoren toren

ColumnDe burgemeester van Westland heeft blijkbaar het licht gezien en komt eindelijk uit zijn ivoren toren. Er was een vreemde discussie over omgekeerde vlaggen voor nodig om Westlands eerste burger uit een winterslaap van pakweg een jaar of vier te doen ontwaken. Welkom in Westland zou ik zeggen.