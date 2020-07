Burgemeester wil coffeeshop liefst verbieden: ‘Wij hebben onze eigen monsters gecreëerd’

Proeftijd Coronacri­sis? Hoeve Kromwijk pakt juist nu uit met bruisende plannen

16:57 Restaurateurs zoeken naar nieuwe concepten en wij eten met ze mee. Bij Hoeve Kromwijk in Zoetermeer is een Max Verstappen ingestapt. Ze geven er plankgas met afhaalmaaltijden en bruisende plannen voor het bedrijf. Deze week haalden we bij het restaurant een maaltijd af voor de rubriek Proeftijd.