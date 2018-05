Burn-out leidt bij Michaela tot eigen yogastudio

Veel bezwaarma­kers tegen Honderd­land fase 2

9:19 Er hebben zich zó veel bezwaarmakers gemeld bij de Raad van State dat de zitting over het bestemmingsplan Honderdland fase 2 in Maasdijk liefst twee dagen duurt. Vijftien omwonenden van het bedrijventerrein langs de A20 zijn bang voor overlast van de bedrijven door geluid, verkeer en luchtvervuiling en ze vrezen voor schade aan de natuur. Ze stellen bovendien dat er helemaal geen behoefte is aan dit bedrijventerrein.