analyse BBB scoort enorm in Westland en Mid­den-Delfland, maar bij de buren in Delft slaat de partij amper aan

De gapende kloof tussen de Randstad en het platteland wordt vaak genoemd in analyses over de opmars van de BBB. De grote winst van de partij van Caroline van der Plas in Westland en Midden-Delfland toont aan dat het platteland ook in het dichtstbevolkte deel van Nederland verrassend dichtbij is. In beide gemeenten is de BBB met afstand de grootste. De partij scoort opvallend veel beter dan in Delft en andere regiogemeenten.