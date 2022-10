Buurtbankjes en jeu de boules banen voor ouderen: ‘Eenzaamheid zie je niet altijd aan de buitenkant’

Westland moet eenzaamheid onder inwoners te lijf gaan met initiatieven als buurtbankjes die mensen zelf voor hun huis kunnen plaatsen en jeu de boules banen. Te beginnen op het opnieuw in te richten Oranjeplein in Maasdijk en het gebied rondom de St. Martinusstraat in Naaldwijk, waar veel ouderen wonen.

Dat stellen de raadsleden Suzanne van Erven en Bianca van Dijk van de Westlandse VVD in vragen aan het college over eenzaamheid onder Westlanders. Het tweetal wil van het gemeentebestuur weten of ze bereid is om een paar van dit soort faciliteiten aan te leggen als proef. ,,Als het blijkt aan te slaan dan biedt het mogelijkheden voor de herinrichting van de andere pleinen”, zegt Bianca van Dijk.

Zeer eenzaam

De landelijke week tegen eenzaamheid is vorige week begonnen en uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders boven de 15 jaar zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam hebben gevoeld. Op dit moment worden er landelijk al maatregelen genomen om eenzaamheid aan te pakken. Het kabinet trekt bijvoorbeeld de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro extra uit om eenzaamheid tegen te gaan. Dat geld is onder meer bedoeld voor anti-eenzaamheidsprojecten in gemeenten.

Volledig scherm Bianca van Dijk (links) en Suzanne van Erven, raadsleden van de Westlandse VVD. © Eigen foto

,,Mensen die zich eenzaam voelen of in eenzaamheid leven zijn niet altijd aan te buitenkant te herkennen”, weet Suzanne van Erven. ,,Als we bepaalde beroepsgroepen die veel met mensen contact hebben, zoals buschauffeurs, kappers en kassamedewerkers, kunnen trainen om eenzaamheid te herkennen, biedt dat mogelijkheden om eenzame Westlanders op een laagdrempelige manier te benaderen. In andere gemeenten worden deze trainingen al aangeboden.”

