Buurtbewoners proberen met tuinslangen brand in achtertuinen in Wateringen te blussen

Quick ondergaat metamorfo­se, talenten grijpen hun kans: ‘Het lange wachten is beloond’

Als Keulen en Aken al niet op één dag zijn gebouwd, hoe zit dat dan wel niet met de grootscheepse renovatie van het eerste elftal van Quick? Dat werd zondag in de openingswedstrijd van de derde divisie tegen VVSB (1-1) duidelijk. ,,Uiteindelijk is gebleken dat het waar is wat ze zeggen: geduld is een schone zaak.”

21 augustus