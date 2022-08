Café de Slimmerick blijft in vertrouwde handen: Tiffany den Ouden en Sven Braber nemen de zaak over

Den Ouden is de stiefdochter van Brederoo, die het bekende café in het centrum van Naaldwijk jarenlang runde. Ze bestierde het café al sinds 15 maart 2020, het moment dat het coronavirus uitbrak. ,,Dat was een valse start”, zei Brederoo daar in november vorig jaar over. Toen de horeca vorig jaar om acht uur dicht moest vanwege nieuwe coronamaatregelen was Den Ouden er klaar mee en besloot ze de zaak niet meer over te nemen. De Slimmerick kwam in de verkoop.