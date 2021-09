Campingleven van getatoeëerde mensen in ‘Campink’: ‘Die twee dimensies leken me een mooie combinatie’

Tijdens de pandemie had Glenn Mostert eindelijk tijd om een concept uit te werken dat al een tijdje in zijn hoofd zat: het kneuterige campingleven van mensen met tattoo’s door zijn lens. ,,Het idee is in 2018 ontstaan op een camping in Limburg”, vertelt de ’s-Gravenzander. ,,We hadden toen nog een hondje en daarmee liep ik dagelijks een rondje over de camping. Deze camping voelde aan als een gemeenschap en als ‘indringer’ werd ik meestal vreemd aangekeken. Wat mij opviel was dat zeker 75 procent van de gasten een tatoeage had. Die twee dimensies leken me een mooie combinatie.”