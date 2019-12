Carina van Dam sleept wederom goud binnen op Westlands kampioenschap Kerstdorpen bouwen

Update Wethouder Karin Zwinkels per direct opgestapt om ‘onoverko­me­lijk verschil met fractie’

30 november Wethouder Karin Zwinkels (CDA) is per direct opgestapt. Dat heeft zij vrijdagavond laat laten weten aan burgemeester Bouke Arends. De laatste tijd had ze onoverkomelijk verschil van inzicht met haar fractie over verscheidene onderwerpen.