Casper (26) bouwt een unieke gitaar voor Koos (62): ‘Hij voldoet volledig aan mijn wensen’

Koos Sekrève is op deze warme zomerdag met gitaar op zijn rug van Kwintsheul naar Monster gefietst. Niet alleen zijn nieuwe gitaar is een waar kunststukje, ook de tas waarin hij het instrument vervoert mag er zijn. Ook volledig op maat gemaakt, met zelfs een apart vak voor een laptop. ,,Wil je even horen hoe die klinkt?”, vraagt Sekrève in de woonkamer van het huis van Casper Reede in Monster. Hij pakt voorzichtig de gitaar uit de tas en begint erop te spelen. ,,Ken je dit?” Zeker voor een gitaarliefhebber klinkt het iconische Stairway to Heaven van Led Zeppelin letterlijk als muziek in de oren.