CDA wil meer duidelijkheid over realisatie van tweede Berkenflat

Commentaar Het is goed dat er weer over de toekomst wordt nagedacht

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Stop met het volbouwen van Den Haag en durf weer na te denken over nieuwe wijken in het groen. Zeker in het Westland zouden best Hagenaars gehuisvest kunnen worden. De voormalige Haagse wethouder Noordanus gooide deze week een interessante steen in de vijver.