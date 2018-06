Celstraf voor mishandeling van Pool

Onrust onder ouders: Onderwijs­kwa­li­teit 'excellente' school onder de maat

14:46 Op de Delftsche Schoolvereeniging is onrust ontstaan na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie. De prestigieuze basisschool, die in 2015 nog excellent was, scoort nu een onvoldoende. De kwaliteit is onder de maat. Ouders zijn verbijsterd en teleurgesteld, sommigen ronduit kwaad. ‘Wat doen ze dan met die 600 euro aan ouderbijdrage?’