Certhon in Japanse handen: robotbouwer Denso neemt kassenbouwbedrijf volledig over

Westlan­ders mogen meepraten over nieuwe kustvisie: meer strandten­ten die ook in de winter blijven staan?

Wat moet er in de nabije toekomst allemaal gebeuren langs de Westlandse kust? Of wat juist niet? De gemeente Westland is bezig met een nieuwe kustvisie en wil daarom ook graag input van de Westlanders. Op de eigen website vraagt de gemeente aan de inwoners om mee te denken.