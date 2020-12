Chaos bij transport naar Engeland: ‘Iedereen wil op die boot’

Naaldwijk­se Thomas zet gezonde bezorgser­vi­ce op met lokale producten: ‘Tijd van alleen saté of pizza is voorbij’

9:27 Je hebt trek, de horeca is dicht en je wilt eten bestellen. Maar eigenlijk is al het aanbod te vet of er is geen keuze voor vegetariërs. Thomas Vollebregt (25) uit Naaldwijk heeft een oplossing.