Chauffeurs geven passagiers dag van hun leven tijdens Ooievaarsrun

De mannetjes van de radio

14:05 Nee, de radio zelf is geen Nederlandse uitvinding. Die eer komt de Italianen toe. Maar wel is het allereerste radioprogramma ooit in Nederland gemaakt. In Den Haag zelfs. Vanuit een bedrijfsgebouw aan de Beukstraat 8 verzorgde Hanso Idzerda bijna een eeuw geleden de eerste uitzending van Radio Soirée-Musicale.