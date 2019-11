Chemische vaten, 600 kilo illegaal vuurwerk en kilo’s hennep gevonden in Honselersdijk

UpdateBij een inval van politie en Defensie in en rondom een pand aan de Sprongenloet in Honselersdijk zijn dertig vaten met een onbekende stof, 600 kilo vuurwerk en kilo’s hennep aangetroffen. Een 51-jarige man uit Wateringen is aangehouden.

Sinds vanmorgen vroeg heeft een speciaal team van de politie het pand en het aangrenzende perceel in Honselersdijk bedrijf doorzocht. Op het terrein, in containers en in het pand stonden vaten met een onbekende stof. Toen bleek dat er niemand binnen was, werd het onderzoeksteam uitgebreid. Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) inspecteerden de dertig chemische vaten.

Het pand werd doorzocht door speur- en drugshonden. Ook Defensie was aanwezig, leden van het Advanced Search Team (AST) zochten naar verborgen ruimtes in het pand en de omgeving. Daarbij werd ook een graafmachine gebruikt.

Geschrokken

Volgens omwonenden wordt het stuk land dat is onderzocht, door de eigenaresse van het nabijgelegen woonhuis al een paar jaar verhuurd aan mannen die er duiven houden. ,,Dat merkten we deze zomer extra”, zegt Priscilla Jansen (38), die tegenover het perceel woont. ,,Dan hoorden we ze fluiten en zagen we de duiven overvliegen.”

Jansen en andere omwonenden zijn erg geschrokken van wat de politie heeft gevonden op het terrein aan de overkant. Niemand had ooit verdachte omstandigheden geconstateerd. De mannen waren vooral veel bezig met hun duiven en dronken af en toe een biertje.

Quote We werden vanochtend wakker van de politie, want we slapen beneden, vlak naast de weg Priscilla Jansen, Omwonende

,,We werden vanochtend wakker van de politie, want we slapen beneden, vlak naast de weg. Maar ze konden ons niets vertellen en we moesten vanmiddag uit de media vernemen wat ze hier precies hebben aangetroffen. We wonen hier met twee kleine kinderen en dan is het geen fijne gedachte dat zoiets vlakbij gebeurt. Gelukkig zijn alle spullen nu weggehaald.”

Volledig scherm De politie is binnengevallen bij een bedrijf aan de Sprongenloet in Honselersdijk. © Regio15 Langs de kant van de weg is nu weinig meer te zien. De omheining van het land is voor een deel weggehaald door de politie en je ziet nog omgewoelde aarde op de plekken waar ze gegraven hebben.



De verhuurster van het onderzochte stuk land en bewoonster van het nabijgelegen huis nam zelf aan de eind van de middag een kijkje op het land. Ze wil geen commentaar geven op de kwestie. ,,De politie heeft haar werk goed gedaan”, wilde ze alleen kwijt.”

De 51-jarige Wateringer die werd aangehouden zit nog vast en wordt verhoord. Wat hij te maken heeft met het perceel is onbekend. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.