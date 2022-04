‘Chinees’ in Poeldijk gaat eindelijk plat en maakt plaats voor Hoek Verburgh

Natuur­clubs in beroep tegen woningbouw­plan­nen bij duinen van Monster

De strijd tegen de komst van woningen in het Watergat in Monster gaat door. Natuurlijk Delfland en Bewonersorganisatie Monster-Noord zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan. ‘Dit is een strijd van de lange adem, maar die hebben wij’.

21 april