Christen-democratie krimpt maar grondlegger krijgt Erfgoedcentrum: Maassluis is nu dé stad van Abraham Kuyper

Veel rumoer over herinrich­ting Heren­straat in Wateringen: ‘Waarom de zin van ambtenaren doordrij­ven?’

Het zomerreces is nog maar net voorbij of er is alweer veel rumoer in de Westlandse politieke arena. Deze keer over de Herenstraat in Wateringen, die in januari volledig op de schop gaat.