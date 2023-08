Christendemocratie krimpt, maar grondlegger krijgt Erfgoedcentrum: Maassluis is nu dé stad van Abraham Kuyper

column Radicali­seert onze jeugd? Hopelijk leidt dit misselijke gedrag niet tot nog dikkere eisenpak­ket­ten

De kinderen zijn weer naar school, de kruitdampen van de feestweken zijn opgetrokken en de rust lijkt weergekeerd. Het waren bijzondere feestweken dit jaar, want voor het eerst probeerden groepjes onaangepasten, veelal van buiten Westland, in min of meer georganiseerd verband, de festiviteiten te verstoren. Het leidde zelfs tot inzet van de ME en hulpverleners raakten gewond.