Cleanup Team Westland raapt bijna 46.000 blikjes op: opbrengst naar watertappunten en waterflessen

Deze week was het voor Cleanup Team Westland tijd voor de grote voorjaarsopruiming. ,,De tuinderij waar de blikjes opgeslagen lagen, staat in de verkoop en we moeten op zoek naar een andere opslag- en buitenruimte”, zegt Rob van Holstein van Cleanup Team. ,,Daarom was het tijd om de opgespaarde blikjes in te leveren voor cash en zo tegelijkertijd ook de trailer leeg te maken.” Het gesorteerde materiaal wordt nu verwerkt tot nieuw aluminium.