‘Clowns’ van The Outcast herdenken Gerrit Komrij met theatervoorstelling in de Kastanjehof

Gerrit Komrij was de eerste Dichter des Vaderlands en als columnist en criticus vermaard en gevreesd om zijn virtuoos en kleurrijk taalgebruik. In 2022 is het tien jaar geleden dat hij overleed. Dit was een mooie aanleiding voor The Outcast om de satiricus die Komrij was te herdenken met deze theatervoorstelling. The Outcast, de toneeltak van Stichting Mobiele Clowniek Fabriek (SMCF), viert zelf ook haar tiende verjaardag.